Кремль: Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсуждали конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обсуждали конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Тема конфликта затрагивалась. Действительно, большего нам нечего сказать в расширении уже сказанного», – заявил он во время брифинга, отвечая на вопрос, высказывались ли конкретные предложения и инициативы со стороны Эр-Рияда.
13 ноября Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей, зафиксировали настрой на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
Кроме того, лидеры стран обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В Кремле отметили, что принципиальные подходы государств к ближневосточному урегулированию практически совпадают.