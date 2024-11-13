Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии координацию в рамках ОПЕК+

«Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке», – говорится в сообщении Кремля. Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей, зафиксировали настрой на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.