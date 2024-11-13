Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии координацию в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, лидеры в том числе обсудили координацию в рамках ОПЕК+.
«Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке», – говорится в сообщении Кремля. Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей, зафиксировали настрой на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
Отдельно президент России и наследный принц Саудовской Аравии обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В Кремле отметили, что принципиальные подходы государств к ближневосточному урегулированию практически совпадают. Кроме того, стороны обменялись мнениями касательно саммита БРИКС, проведенного в Казани.
12 ноября ОПЕК опубликовала отчет, согласно которому страны - члены ОПЕК+ снизили в октябре производство на 283 000 баррелей в сутки. Общий объем производства составил 35,088 млн б/с – без учета стран, освобожденных от обязательств сделки (Ирана, Ливии и Венесуэлы). В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.