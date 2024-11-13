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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии координацию в рамках ОПЕК+

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, лидеры в том числе обсудили координацию в рамках ОПЕК+.

«Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке», – говорится в сообщении Кремля. Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей, зафиксировали настрой на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Отдельно президент России и наследный принц Саудовской Аравии обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В Кремле отметили, что принципиальные подходы государств к ближневосточному урегулированию практически совпадают. Кроме того, стороны обменялись мнениями касательно саммита БРИКС, проведенного в Казани.

12 ноября ОПЕК опубликовала отчет, согласно которому страны - члены ОПЕК+ снизили в октябре производство на 283 000 баррелей в сутки. Общий объем производства составил 35,088 млн б/с – без учета стран, освобожденных от обязательств сделки (Ирана, Ливии и Венесуэлы). В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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