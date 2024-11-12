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Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на 283 000 баррелей в сутки в октябре

Ведомости

Страны – члены ОПЕК+ снизили в октябре производство на 283 000 баррелей в сутки, следует из ноябрьского отчета ОПЕК.

Общий объем производства составил 35,088 млн б/с – без учета стран, освобожденных от обязательств сделки (Ирана, Ливии и Венесуэлы). Альянс добывал ниже плана на 154 000 б/с. Страны ОПЕК+ в октябре должны были добывать 35,242 млн б/с. 

Ирак добывал в прошлом месяце на 163 000 б/с выше плана, но сократил на 66 000 б/с. Россия превышала план на 42 000 б/с, Казахстан превышал план на 87 000 б/с, но снизил добычу сразу на 292 000 б/с.

В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

3 ноября страны объединения продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г. Страны также согласились полностью компенсировать перепроизведенные с января 2024 г. объемы нефти к сентябрю следующего года в соответствии с графиком, представленным в секретариат ОПЕК.

В июне в правительстве России сообщили, что участники заседания министерского комитета альянса ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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