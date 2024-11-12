Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на 283 000 баррелей в сутки в октябре
Страны – члены ОПЕК+ снизили в октябре производство на 283 000 баррелей в сутки, следует из ноябрьского отчета ОПЕК.
Общий объем производства составил 35,088 млн б/с – без учета стран, освобожденных от обязательств сделки (Ирана, Ливии и Венесуэлы). Альянс добывал ниже плана на 154 000 б/с. Страны ОПЕК+ в октябре должны были добывать 35,242 млн б/с.
Ирак добывал в прошлом месяце на 163 000 б/с выше плана, но сократил на 66 000 б/с. Россия превышала план на 42 000 б/с, Казахстан превышал план на 87 000 б/с, но снизил добычу сразу на 292 000 б/с.
В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
3 ноября страны объединения продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г. Страны также согласились полностью компенсировать перепроизведенные с января 2024 г. объемы нефти к сентябрю следующего года в соответствии с графиком, представленным в секретариат ОПЕК.
В июне в правительстве России сообщили, что участники заседания министерского комитета альянса ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г.