Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на 283 000 баррелей в сутки в октябре

3 ноября страны объединения продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г. Страны также согласились полностью компенсировать перепроизведенные с января 2024 г. объемы нефти к сентябрю следующего года в соответствии с графиком, представленным в секретариат ОПЕК.