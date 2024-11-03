Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря
Страны – члены ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря 2024 г. Это следует из сообщения на сайте организации.
«Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 г., согласились продлить добровольное ноябрьское сокращение добычи в размере 2,2 млн барр. в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 г.», – говорится в сообщении.
В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Страны также согласились полностью компенсировать перепроизведенные с января 2024 г. объемы нефти к сентябрю следующего года в соответствии с графиком, представленным в секретариат ОПЕК.
В июне, после публикации коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса, в пресс-службе правительства России сообщили, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г.
Кроме того, они договорились продлить период оценки уровней исполнения сделки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 г., этот мониторинг будет использоваться в качестве ориентира для определения контрольных уровней производства нефти в 2026 г.