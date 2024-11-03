Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря

«Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 г., согласились продлить добровольное ноябрьское сокращение добычи в размере 2,2 млн барр. в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 г.», – говорится в сообщении.