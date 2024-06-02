ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца 2025 года

Позже в пресс-службе правительства России рассказали, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г. Кроме того, они договорились продлить период оценки уровней исполнения сделки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 г., этот мониторинг будет использоваться в качестве ориентира для определения контрольных уровней производства нефти в 2026 г.