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ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца 2025 года

При этом исключение сделали для ОАЭ, которые смогут нарастить добычу нефти на 300 000 б/с
София Векслер
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Организация стран – экспортеров нефти и не входящие в нее государства (ОПЕК+) продлили действующие квоты по добыче нефти для стран – участниц соглашения до конца 2025 г., сообщается в коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса.

Согласно документу, прежний уровень общей добычи нефти продлевается с 1 января 2025 г. до 31 декабря 2025 г.

Разрешенный уровень добычи нефти для Саудовской Аравии и России на следующий год не изменился по сравнению с 2024 г. и составил 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 000 б/с до 3,519 млн б/с.

По данным агентства Reuters, страны – участницы ОПЕК+ до этого достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на III квартал 2024 г.

31 мая опрошенные «Ведомостями» аналитики заявили, что министры стран ОПЕК+ в ходе встречи 2 июня с высокой долей вероятности продлят сделку с текущим уровнем квот и как минимум на три месяца и сохранят квоты в рамках добровольного снижения добычи, к которому присоединились Россия и Саудовская Аравия.

3 апреля Мониторинговый комитет ОПЕК+ приветствовал заявление России о том, что ее добровольное сокращение добычи нефти во II квартале 2024 г. будет основано на производстве, а не на экспорте. Рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса комитет давать не стал.

Общий разрешенный уровень добычи нефти всех стран ОПЕК+ на 2024 г. составляет около 39,7 млн барр. в сутки (б/с).

О решениях по уровням добровольных сокращений добычи нефти, которые ряд стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, ранее взяли на себя в дополнение к официальным квотам, в коммюнике не сообщается. Сейчас общий уровень добровольного сокращения составляет 2,2 млн барр./сутки.

Встречи стран ОПЕК+ на уровне министров по-прежнему будут проходить раз в полгода. Следующая встреча состоится 1 декабря 2024 г.

Позже в пресс-службе правительства России рассказали, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г. Кроме того, они договорились продлить период оценки уровней исполнения сделки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 г., этот мониторинг будет использоваться в качестве ориентира для определения контрольных уровней производства нефти в 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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