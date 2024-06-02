ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца 2025 года

ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца 2025 годаПри этом исключение сделали для ОАЭ, которые смогут нарастить добычу нефти на 300 000 б/с
Организация стран – экспортеров нефти и не входящие в нее государства (ОПЕК+) продлили действующие квоты по добыче нефти для стран – участниц соглашения до конца 2025 г., сообщается в коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса.
Согласно документу, прежний уровень общей добычи нефти продлевается с 1 января 2025 г. до 31 декабря 2025 г.
Разрешенный уровень добычи нефти для Саудовской Аравии и России на следующий год не изменился по сравнению с 2024 г. и составил 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 000 б/с до 3,519 млн б/с.
По данным агентства Reuters, страны – участницы ОПЕК+ до этого достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на III квартал 2024 г.
31 мая опрошенные «Ведомостями» аналитики заявили, что министры стран ОПЕК+ в ходе встречи 2 июня с высокой долей вероятности продлят сделку с текущим уровнем квот и как минимум на три месяца и сохранят квоты в рамках добровольного снижения добычи, к которому присоединились Россия и Саудовская Аравия.
3 апреля Мониторинговый комитет ОПЕК+ приветствовал заявление России о том, что ее добровольное сокращение добычи нефти во II квартале 2024 г. будет основано на производстве, а не на экспорте. Рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса комитет давать не стал.
Общий разрешенный уровень добычи нефти всех стран ОПЕК+ на 2024 г. составляет около 39,7 млн барр. в сутки (б/с).
О решениях по уровням добровольных сокращений добычи нефти, которые ряд стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, ранее взяли на себя в дополнение к официальным квотам, в коммюнике не сообщается. Сейчас общий уровень добровольного сокращения составляет 2,2 млн барр./сутки.
Встречи стран ОПЕК+ на уровне министров по-прежнему будут проходить раз в полгода. Следующая встреча состоится 1 декабря 2024 г.
Позже в пресс-службе правительства России рассказали, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 г. Кроме того, они договорились продлить период оценки уровней исполнения сделки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 г., этот мониторинг будет использоваться в качестве ориентира для определения контрольных уровней производства нефти в 2026 г.