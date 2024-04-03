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Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по изменению объемов нефтедобычи

Ведомости

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам-членам альянса, следует из сообщения организации.

«Комитет приветствовал обещание Ирака и Казахстана обеспечить полное соответствие [рекомендованным уровням добычи нефти], а также компенсировать перепроизводство», – указано в сообщении ОПЕК.

Комитет также приветствовал заявление РФ о том, что ее добровольное сокращение добычи нефти во втором квартале 2024 г. будет основано на производстве, а не на экспорте.

В документе также отмечается, что страны, не выполнившие полностью взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в январе – марте, должны до 30 апреля представить в ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов. 

В январе сокращение поставок стран-участниц ОПЕК+ не дотянуло до обещанных объемов в 2 млн барр., поскольку Ирак и Казахстан в совокупности экспортировали на несколько сотен тысяч барр. / сутки больше, чем им положено по квотам, писало агентство Bloomberg в начале марта.

Ранее 3 марта правительство РФ опубликовало заявление вице-премьера Александра Новака, согласно которому Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 000 барр. в сутки во II квартале 2024 г.

Девять участников ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения. Общее снижение добычи составило 1,66 млн барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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