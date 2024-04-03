Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по изменению объемов нефтедобычи

В январе сокращение поставок стран-участниц ОПЕК+ не дотянуло до обещанных объемов в 2 млн барр., поскольку Ирак и Казахстан в совокупности экспортировали на несколько сотен тысяч барр. / сутки больше, чем им положено по квотам, писало агентство Bloomberg в начале марта.