Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по изменению объемов нефтедобычи
Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам-членам альянса, следует из сообщения организации.
«Комитет приветствовал обещание Ирака и Казахстана обеспечить полное соответствие [рекомендованным уровням добычи нефти], а также компенсировать перепроизводство», – указано в сообщении ОПЕК.
Комитет также приветствовал заявление РФ о том, что ее добровольное сокращение добычи нефти во втором квартале 2024 г. будет основано на производстве, а не на экспорте.
В документе также отмечается, что страны, не выполнившие полностью взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в январе – марте, должны до 30 апреля представить в ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов.
В январе сокращение поставок стран-участниц ОПЕК+ не дотянуло до обещанных объемов в 2 млн барр., поскольку Ирак и Казахстан в совокупности экспортировали на несколько сотен тысяч барр. / сутки больше, чем им положено по квотам, писало агентство Bloomberg в начале марта.
Ранее 3 марта правительство РФ опубликовало заявление вице-премьера Александра Новака, согласно которому Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 000 барр. в сутки во II квартале 2024 г.
Девять участников ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения. Общее снижение добычи составило 1,66 млн барр./сутки.