Акции нефтяников нравятся инвесторам вопреки высоким налогам

Акции нефтяных компаний остаются наиболее привлекательными для инвесторов в российском сырьевом секторе, несмотря на то что налоговая нагрузка на отрасль почти втрое превышает нагрузку на металлургические компании. Об этом говорится в аналитическом обзоре SberCIB (есть у «Ведомостей»).