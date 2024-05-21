Акции нефтяников нравятся инвесторам вопреки высоким налогам

Акции нефтяников нравятся инвесторам вопреки высоким налогамФискальная нагрузка на такие компании вряд ли будет увеличиваться
Акции нефтяных компаний остаются наиболее привлекательными для инвесторов в российском сырьевом секторе, несмотря на то что налоговая нагрузка на отрасль почти втрое превышает нагрузку на металлургические компании. Об этом говорится в аналитическом обзоре SberCIB (есть у «Ведомостей»).
По оценке аналитиков, налоги для нефтяных компаний остаются самыми высокими в сырьевом секторе – государство изымает в бюджет в среднем 76% прибыли компаний. За последние 10 лет нефтяники заплатили 67 трлн руб. налогов, а газовые компании – 22 трлн руб., отмечается в обзоре SberCIB.
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