Аналитики ждут сохранения ОПЕК+ текущих квот на добычу

Аналитики ждут сохранения ОПЕК+ текущих квот на добычуМинистры стран-участниц 2 июня обсудят условия соглашения на этот и будущий год
Министры стран ОПЕК+ в ходе встречи в воскресенье 2 июня с высокой долей вероятности продлят сделку с текущим уровнем квот и как минимум на три месяца сохранят квоты в рамках добровольного снижения добычи, к которому присоединились Россия и Саудовская Аравия. Такой прогноз дают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Ранее сообщалось, что заседание объединенного министерского мониторингового комитета и совещание министров стран ОПЕК+ состоится в онлайн-формате. Но днем 31 мая ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что встреча пройдет очно в Эр-Рияде.
Подробности и повестка ближайшей встречи не публиковались. Но очевидно, что стороны будут обсуждать возможное изменение текущих квот на этот и будущий год, а также добровольное сокращение (вне квот ОПЕК+), действие которого истекает в конце июня.
Общий разрешенный уровень добычи нефти всех стран ОПЕК+ на 2024 г. составляет около 39,4 млн барр. в сутки (б/с). Но отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, взяли на себя обязательство в первом полугодии добровольно снизить производство нефти еще на 2,2 млн б/с.
Нефти всем хватит
В случае продления сделки ОПЕК+ на текущих условиях мировой рынок нефти останется «близок к балансу», указывает руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин. Ожидаемый рост спроса в Китае и развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будет покрыт за счет наращивания добычи в США и других странах, не участвующих в соглашении ОПЕК+, считает он. Увеличение квот может сформировать «весомый профицит» нефти на рынке, который приведет к снижению котировок, что невыгодно участникам соглашения, добавляет он.
Замедление роста глобальной экономики и тренд на деглобализацию продолжат влиять на необходимость балансировать рынок спроса и предложения, отмечает директор аналитического центра «Яков и партнеры» Геннадий Масаков. Он также считает, что ОПЕК+ будет выгодно продлить действующие ограничения на добычу нефти на 2025 г.
Что такое ОПЕК+
Расширенный формат Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), получивший название ОПЕК+, был создан в 2016 г. Тогда на фоне резкого падения цен на нефть ниже $30/барр. к соглашению о снижении добычи присоединились еще 11 стран, не входящих в картель. Весной 2020 г. сделка ОПЕК+ фактически развалилась из-за противоречий между Россией и Саудовской Аравией, что в совокупности с пандемией коронавируса привело к очередному обвальному падению стоимости барреля. Министры ОПЕК+ были вынуждены провести экстренную встречу и резко снизить квоты на добычу (на 9,7 млн б/с), что привело к постепенному восстановлению котировок. Впоследствии квоты для стран ОПЕК+ корректировались ежемесячно, а с октября 2022 г. меняются раз в полгода.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит напоминает, что ранее отдельные страны из ОПЕК+ заявили о желании увеличить свои квоты на 2025 г. Угроза потери производственной дисциплины всегда существует и решать эту проблему, вероятно, придется более крупным производителям, отмечает он.
В середине мая Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что небольшие по сравнению с РФ и Саудовской Аравией производители – ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир – просят увеличить их квоты на добычу нефти на 2025 г. Минэнерго Казахстана подтверждало, что республика и «ряд других стран» запросили более высокую квоту на следующий год, передавал «Интерфакс». Казахстан обосновал необходимость увеличения квоты ростом добычи в будущем году на Тенгизском месторождении.
Дисциплина хромает
Производственная дисциплина – четкое исполнение достигнутых договоренностей – в ОПЕК+ и сейчас соблюдается не всеми странами. Например, в апреле государства ОПЕК+, имеющие обязательства по снижению добычи (без учета Ирана, Ливии, Венесуэлы), совокупно превысили квоты на 510 000 б/с и качали около 34,5 млн б/с нефти, сообщало в своем майском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА). Также в нем указывалось, что во втором полугодии 2024 г. страны организации должны увеличить производство на 670 000 б/с по сравнению с уровнем апреля, в результате чего оно достигнет 42,1 млн барр. (с учетом Мексики, Ирана, Ливии и Венесуэлы).
Добровольное сокращение добычи нефти, к которому присоединились девять стран ОПЕК+, включая Россию, вероятно, будет продлено на текущих условиях еще на три месяца, прогнозирует Тимонин.
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что страны могут продлить добровольное сокращение также сразу до конца 2024 г. На это, по его мнению, указывает ряд факторов. Один из них – «не очень устойчивая» ситуация с ценой Brent (сейчас торгуется по $80-85/барр.), поясняет Дудченко. Кроме того, Саудовская Аравия, по данным Reuters, в июле готова снизить цены на нефть марки Arab Light. Страна, вероятно, опасается профицита на рынке, полагает Дудченко. Он также напоминает про замедление спроса на нефть в Китае с одновременным увеличением спроса со стороны других азиатских стран. Увеличение спроса на сырье происходит преимущественно за счет Индии, которая может закупать российскую нефть с дисконтом, уточняет аналитик.
Добровольное сокращение добычи нефти начала в марте 2023 г. Россия, затем с 1 мая к ней присоединились еще восемь стран ОПЕК+. Стороны несколько раз продлевали решение снизить добычу нефти, которое сейчас действует до конца II квартала 2024 г. в размере 2,2 млн барр./сутки.
Что будет с ценами
По мнению Смита, рынок нефти сейчас не готов к увеличению добычи со стороны ОПЕК+. Значительный рост предложения, скорее всего, приведет к падению котировок Brent значительно ниже $80/барр., считает он.
Дудченко добавляет, что возможное продление соглашения ОПЕК+ уже заложено в текущие котировки. Если его параметры останутся неизменными (в том числе и добровольные квоты), то сильного роста цен не будет, уверен он. Тимонин, в свою очередь, прогнозирует увеличение стоимости бочки Brent в этом случае в пределах $5. В случае пересмотра решений рынок «может отреагировать более остро», предупреждает он.
Масаков считает, что государства ОПЕК+ будут стараться поддерживать цены на уровне выше $80/барр.
Дудченко прогнозирует, что во II квартале 2024 г. стоимость Brent останется в диапазоне $80-90/барр., но ближе к концу года может превысить этот уровень. При этом риск превышения отметки в $100/барр. «не очень высок» и возможен только в случае резкого обострения геополитической обстановки, уточняет аналитик.
По данным ICE, котировки Brent перешли к резкому снижению с конца апреля 2024 г. Так, 26 апреля баррель Brent торговался примерно по $88, а в начале мая – $83. В ожидании встречи стран ОПЕК+ 31 мая цена бочки опускалась до $81.