Аналитики ждут сохранения ОПЕК+ текущих квот на добычу

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что страны могут продлить добровольное сокращение также сразу до конца 2024 г. На это, по его мнению, указывает ряд факторов. Один из них – «не очень устойчивая» ситуация с ценой Brent (сейчас торгуется по $80-85/барр.), поясняет Дудченко. Кроме того, Саудовская Аравия, по данным Reuters, в июле готова снизить цены на нефть марки Arab Light. Страна, вероятно, опасается профицита на рынке, полагает Дудченко. Он также напоминает про замедление спроса на нефть в Китае с одновременным увеличением спроса со стороны других азиатских стран. Увеличение спроса на сырье происходит преимущественно за счет Индии, которая может закупать российскую нефть с дисконтом, уточняет аналитик.