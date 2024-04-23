Россия в 2024 году продолжает вытеснять казахстанскую нефть из Узбекистана

Россия в 2024 году продолжает вытеснять казахстанскую нефть из УзбекистанаРФ дает хорошие скидки, а экспортерам из Казахстана интереснее премиальные рынки
Россия в I квартале 2024 г. продолжила наращивать поставки нефти в Узбекистан, вытесняя казахстанское сырье, следует из данных обзора Argus «Рынок Каспия» (есть у «Ведомостей»).
Импорт из России увеличился в январе – марте к тому же периоду 2023 г. в 7 раз до 75 000 т на фоне снижения поставок нефти из Казахстана на 26% до 13 400 т, сообщается в обзоре со ссылкой на данные железнодорожных экспедиторов.
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