Россия в 2024 году продолжает вытеснять казахстанскую нефть из Узбекистана

Импорт из России увеличился в январе – марте к тому же периоду 2023 г. в 7 раз до 75 000 т на фоне снижения поставок нефти из Казахстана на 26% до 13 400 т, сообщается в обзоре со ссылкой на данные железнодорожных экспедиторов.