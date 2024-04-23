/ Бизнес

Россия в 2024 году продолжает вытеснять казахстанскую нефть из Узбекистана

РФ дает хорошие скидки, а экспортерам из Казахстана интереснее премиальные рынки
Дарья Савенкова
В этом году «Казтрансойл» планирует прокачать в Узбекистан 550 000 т российской нефти/ Алексей Бабушкин / РИА Новости

Россия в I квартале 2024 г. продолжила наращивать поставки нефти в Узбекистан, вытесняя казахстанское сырье, следует из данных обзора Argus «Рынок Каспия» (есть у «Ведомостей»).

Импорт из России увеличился в январе – марте к тому же периоду 2023 г. в 7 раз до 75 000 т на фоне снижения поставок нефти из Казахстана на 26% до 13 400 т, сообщается в обзоре со ссылкой на данные железнодорожных экспедиторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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