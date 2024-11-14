WP: Израиль обсуждает с Трампом прекращение огня в Ливане

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что за последние дни он трижды разговаривал с Трампом. По его словам, во время контактов они оба увидели «большие возможности для Израиля, в особенности в продвижении мира». По словам израильского чиновника, который разговаривал с WP, Нетаньяху поддерживал регулярные контакты с Трампом и до победы республиканца на выборах. Вместе с этим министр Дермер на постоянной основе связывался с зятем избранного президента Джаредом Кушнером.