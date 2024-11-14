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WP: Израиль обсуждает с Трампом прекращение огня в Ливане

Ведомости

Официальные представители Израиля обсуждают с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, 10 ноября министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго перед тем, как отправиться в Белый дом на встречу с администрацией действующего главы США Джо Байдена.

«Есть понимание, что Израиль преподнесет какой-то подарок Трампу <...>, что в январе будет достигнуто понимание по Ливану», – заявил неназванный израильский чиновник в разговоре с WP. Офис Дермера, в свою очередь, сообщил изданию, что во время поездки министр обсудил «широкий круг вопросов», не уточнив при этом детали.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что за последние дни он трижды разговаривал с Трампом. По его словам, во время контактов они оба увидели «большие возможности для Израиля, в особенности в продвижении мира». По словам израильского чиновника, который разговаривал с WP, Нетаньяху поддерживал регулярные контакты с Трампом и до победы республиканца на выборах. Вместе с этим министр Дермер на постоянной основе связывался с зятем избранного президента Джаредом Кушнером.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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