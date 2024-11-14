WP: Израиль обсуждает с Трампом прекращение огня в Ливане
Официальные представители Израиля обсуждают с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, 10 ноября министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго перед тем, как отправиться в Белый дом на встречу с администрацией действующего главы США Джо Байдена.
«Есть понимание, что Израиль преподнесет какой-то подарок Трампу <...>, что в январе будет достигнуто понимание по Ливану», – заявил неназванный израильский чиновник в разговоре с WP. Офис Дермера, в свою очередь, сообщил изданию, что во время поездки министр обсудил «широкий круг вопросов», не уточнив при этом детали.
10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что за последние дни он трижды разговаривал с Трампом. По его словам, во время контактов они оба увидели «большие возможности для Израиля, в особенности в продвижении мира». По словам израильского чиновника, который разговаривал с WP, Нетаньяху поддерживал регулярные контакты с Трампом и до победы республиканца на выборах. Вместе с этим министр Дермер на постоянной основе связывался с зятем избранного президента Джаредом Кушнером.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.