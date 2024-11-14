США не сократят военные поставки в Израиль

В оставшиеся до окончания полномочий месяцы администрация Байдена будет реализовывать внешнюю политику по инерции, хотя повестка, включая гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве, остается крайне острой и ее надо «доработать», указывает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. То, что происходит в Газе, чувствительно для американцев в плане их репутации на мировой арене и позиционирования себя как поборника прав человека. Поэтому в Вашингтоне хотели бы сгладить по возможности критический настрой многих участников международного сообщества, говорит он. «Но за оставшееся до 20 января 2025 г. время действующее американское правительство, скорее всего, не сможет урегулировать кризис, его усилия уже серьезно никто не воспринимает, так как все внимание фокусируется на будущих креатурах Дональда Трампа», – поясняет Сокольщик. По его словам, звучавшие ранее угрозы ограничения военной помощи в случае недопуска гумпомощи были скорее ритуальными. Израиль – стратегический партнер США, и сложно представить ситуацию, когда при любой администрации Вашингтон отказался бы от всемерной поддержки Тель-Авива.