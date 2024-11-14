США не сократят военные поставки в Израиль

США не сократят военные поставки в ИзраильАдминистрация Байдена ранее грозила этим, требуя увеличить поставки гумпомощи в Газу
США продолжат оказывать военную помощь Израилю, несмотря на истечение 13 ноября 30-дневного срока, отведенного Вашингтоном еврейскому государству для существенного увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил журналистам представитель госдепартамента Ведант Патель. По его словам, Израиль выполнил лишь ряд требований американцев, изложенных в письме от 13 октября министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. При этом гуманитарные организации фиксируют самый низкий объем поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав с декабря прошлого года.
По словам Пателя, США не зафиксировали факт нарушения Израилем американских законов, которые увязывают военную помощь с гуманитарными обязательствами. Он добавил, что за последний месяц Израиль предпринял «некоторые шаги» для смягчения гуманитарной ситуации в Газе, включая открытие КПП для гумпомощи в северной и центральной части анклава, открытие новых маршрутов доставки помощи, отмену части таможенных требований для гуманитарных организаций, а также расширение прибрежной гуманитарной зоны.
«Мы надеемся, что благодаря этим шагам будут созданы условия для расширения поставок дополнительной помощи и будут приняты дополнительные меры [безопасности], которые в конечном итоге принесут пользу палестинскому народу в секторе Газа», – отметил чиновник.
Заявления Пателя прозвучали на фоне переговоров президента США Джо Байдена с его израильским коллегой Ицхаком Герцогом в Вашингтоне. По итогам встречи Байден в очередной раз повторил, что поддержка Израиля со стороны США остается непоколебимой. В это же время Блинкен во время визита в Брюссель заявил, что Тель-Авив достиг поставленных целей в ходе военной операции в Газе – уничтожил военный потенциал «Хамас» и ликвидировал руководство группировки, ответственное за нападение на израильтян 7 октября 2023 г., и призвал сосредоточить усилия на урегулировании конфликта. До этого портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме подтвердил, что Блинкен решил не сокращать военную помощь Израилю, поскольку, с его точки зрения, израильтяне выполнили требования, изложенные в прошлом месяце.
В письме Остина и Блинкена они грозились ограничить военную помощь Израилю, если тот не разрешит въезд в Газу не менее чем 350 грузовикам в сутки.
Накануне истечения срока ряд международных гуманитарных организаций в отчете, опубликованном на сайте Refugees International, установили, что Израиль не выполнил 15 мер из 19 изложенных в письме, а оставшиеся исполнил лишь частично.
В свою очередь, правительство Израиля отвергает все обвинения и упрекает гуманитарные организации в неспособности организовать распределение помощи. Сотрудники БАПОР по логистике говорят, что собирать грузы им мешают продолжающиеся боевые действия и «беззаконие» израильских таможенников, из-за чего сотни грузовиков застревают на границе с Газой.
Гуманитарная ситуация в Газе
По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), в октябре в Газу въезжало всего 37 грузовиков с гумпомощью в сутки – минимальный показатель с начала войны. Cogat (израильское подразделение минобороны, ответственное за гумпомощь) оценило суточный показатель в 54 грузовика. Всего, по их данным, в ноябре в Газу въехало 624 грузовика. Сотрудники ООН обвиняют Израиль в намеренном блокировании 58% поставок продовольствия и медикаментов в октябре.
В оставшиеся до окончания полномочий месяцы администрация Байдена будет реализовывать внешнюю политику по инерции, хотя повестка, включая гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве, остается крайне острой и ее надо «доработать», указывает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. То, что происходит в Газе, чувствительно для американцев в плане их репутации на мировой арене и позиционирования себя как поборника прав человека. Поэтому в Вашингтоне хотели бы сгладить по возможности критический настрой многих участников международного сообщества, говорит он. «Но за оставшееся до 20 января 2025 г. время действующее американское правительство, скорее всего, не сможет урегулировать кризис, его усилия уже серьезно никто не воспринимает, так как все внимание фокусируется на будущих креатурах Дональда Трампа», – поясняет Сокольщик. По его словам, звучавшие ранее угрозы ограничения военной помощи в случае недопуска гумпомощи были скорее ритуальными. Израиль – стратегический партнер США, и сложно представить ситуацию, когда при любой администрации Вашингтон отказался бы от всемерной поддержки Тель-Авива.
С израильской точки зрения, цели военной операции в Газе выполнены лишь частично, а одна из основных задач – возвращение заложников – до сих пор не реализована, напоминает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, отношения между администрацией Байдена и правительством Биньямина Нетаньяху были крайне сложными: хотя поддержка США осталась устойчивой, Израиль болезненно воспринимал критику и любые попытки ограничить действия в Газе.
«Уступки, на которые Израиль пошел в гуманитарной сфере, воспринимаются им как вынужденные. Будущую администрацию Трампа, ее потенциальный состав израильтяне воспринимают крайне позитивно, рассчитывая на улучшение двусторонних отношений. В этих условиях сложно ожидать эффективности любых потенциальных попыток давления на Израиль в эти несколько месяцев», – заключила Самарская.