Путин провел встречу с лидером ЛДПР Слуцким

Слуцкий доложил президенту об инициативе ЛДПР запрета трудовым мигрантам ввозить в Россию их семьи. По мнению лидера партии, это необходимо сделать, чтобы предотвратить «источник социальной напряженности, очереди в поликлинику и сложное поведение детей мигрантов в школах».