Путин провел встречу с лидером ЛДПР Слуцким
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, в ходе беседы, в частности, была затронута сфера трудовой миграции.
Слуцкий доложил президенту об инициативе ЛДПР запрета трудовым мигрантам ввозить в Россию их семьи. По мнению лидера партии, это необходимо сделать, чтобы предотвратить «источник социальной напряженности, очереди в поликлинику и сложное поведение детей мигрантов в школах».
Слуцкий отметил, что необходимо внедрять наукоемкие, роботизированные производства, чтобы не возникала потребность в неквалифицированной рабочей силе.
«Безусловно, это очень тонкая материя, которую надо отрабатывать с правительством в первую очередь», – добавил Слуцкий.
Диалог прошел в рамках серии встреч президента с руководителями парламентских фракций.
До этого президент провел серию перестановок среди глав регионов. В отставку ушли губернатор Тамбовской области Максим Егоров, главы Республики Коми Владимир Уйба и Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. 5 ноября Путин провел серию встреч с временно исполняющими обязанности руководителей ЕАО, Тамбовской области и Коми, которые возглавили Мария Костюк, Евгений Первышов и Гольдштейн.