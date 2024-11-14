Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с сирийским конгломератом компаний

Ведомости

Министерство финансов США ввело санкции против 26 компаний, которые связаны с сирийским конгломератом Al-Qatirji Company, сообщается на сайте ведомства. Утверждается, что они связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и йеменскими хуситами.

«Al-Qatirji ответственен за получение сотен миллионов долларов дохода от КСИР и хуситов за счет продажи иранской нефти Сирии и Китайской Народной Республике», – говорится в заявлении минфина. Согласно позиции ведомства, конгломерат стал «одним из основных каналов, через которые КСИР получает доход и финансирует свои прокси-группы».

Ограничения в том числе коснулись компаний, которые связаны с судоходством, среди них – Bluespectrum Shipping, Elias Shipping & Trading Group, Pearl Shipping & Trading и Salina Ship Management. Исполняющий обязанности замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит сообщил, что ведомство продолжит принимать усилия для того, чтобы «ограничить возможность Ирана получать прибыль» от якобы незаконных схем.

Компания Al-Qatirji впервые попала под ограничения американского минфина в сентябре 2018 г. Вашингтон утверждает, что она связана с правительством Сирии. Новые ограничения введены в соответствии с указом №13224, он касается борьбы с терроризмом. Госдеп США включил движение «Ансар Аллах» в список террористов в начале 2024 г. КСИР, согласно позиции Вашингтона, «оказывает материальную поддержку террористическим группам».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных