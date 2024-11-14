Минфин США ввел санкции против связанных с сирийским конгломератом компаний

Ограничения в том числе коснулись компаний, которые связаны с судоходством, среди них – Bluespectrum Shipping, Elias Shipping & Trading Group, Pearl Shipping & Trading и Salina Ship Management. Исполняющий обязанности замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит сообщил, что ведомство продолжит принимать усилия для того, чтобы «ограничить возможность Ирана получать прибыль» от якобы незаконных схем.