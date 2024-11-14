Минфин США ввел санкции против связанных с сирийским конгломератом компаний
Министерство финансов США ввело санкции против 26 компаний, которые связаны с сирийским конгломератом Al-Qatirji Company, сообщается на сайте ведомства. Утверждается, что они связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и йеменскими хуситами.
«Al-Qatirji ответственен за получение сотен миллионов долларов дохода от КСИР и хуситов за счет продажи иранской нефти Сирии и Китайской Народной Республике», – говорится в заявлении минфина. Согласно позиции ведомства, конгломерат стал «одним из основных каналов, через которые КСИР получает доход и финансирует свои прокси-группы».
Ограничения в том числе коснулись компаний, которые связаны с судоходством, среди них – Bluespectrum Shipping, Elias Shipping & Trading Group, Pearl Shipping & Trading и Salina Ship Management. Исполняющий обязанности замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит сообщил, что ведомство продолжит принимать усилия для того, чтобы «ограничить возможность Ирана получать прибыль» от якобы незаконных схем.
Компания Al-Qatirji впервые попала под ограничения американского минфина в сентябре 2018 г. Вашингтон утверждает, что она связана с правительством Сирии. Новые ограничения введены в соответствии с указом №13224, он касается борьбы с терроризмом. Госдеп США включил движение «Ансар Аллах» в список террористов в начале 2024 г. КСИР, согласно позиции Вашингтона, «оказывает материальную поддержку террористическим группам».