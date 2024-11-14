Зеленский обещал обнародовать «план стойкости» Украины на следующей неделе

По данным Госстата Украины, численность населения страны в январе 2022 г. составляла 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. В совокупности их численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне 2023 г., население страны сократилось до 29 млн человек.