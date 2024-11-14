Зеленский обещал обнародовать «план стойкости» Украины на следующей неделе
Жителям Украины на следующей неделе представят «план стойкости» страны, состоящий из 10 пунктов, сообщил президент республики Владимир Зеленский. Основные положения из его заявления опубликовал офис главы государства в своем Telegram-канале.
Среди пунктов плана – культурный суверенитет и наследие Украины. По словам Зеленского, для этого необходимо будет производить больше качественного отечественного контента. Там, где в донесении позиции Украины не смогут справиться политики и общественные деятели, на помощь придут культура, искусство и вызываемые ими эмоции, отметил президент.
Кроме того, «план стойкости» подразумевает положения о безопасности в стране, энергетике и производстве оружия.
Зеленский подчеркнул, что итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
По данным Госстата Украины, численность населения страны в январе 2022 г. составляла 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. В совокупности их численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне 2023 г., население страны сократилось до 29 млн человек.