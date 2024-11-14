Более 300 объектов «Хезболлы» были уничтожены ЦАХАЛ за последнюю неделю
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил об уничтожении более 300 объектов ливанской группировки «Хезболла» за последнюю неделю, сообщает The Times of Israel.
По словам Хагари, целями в Ливане были склады оружия, командные пункты и ракетные установки.
«Мы установили, что ракеты и другое оружие, которые «Хезболла» запускает по Израилю, были произведены в Сирии и переданы группировке», – утверждает он. Он сообщил, что ЦАХАЛ нанесет удар «по всем попыткам передачи оружия из Сирии «Хезболле».
Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удары по объектам палестинского «Исламского джихада» в Дамаске. Пресс-служба ВВС Израиля также сообщала об уничтожении более 100 целей в Ливане и Газе.
8 октября ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску. Под обстрел попало жилое многоэтажное здание в районе Маззе, где в результате атаки погибли семь человек.