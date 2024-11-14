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Более 300 объектов «Хезболлы» были уничтожены ЦАХАЛ за последнюю неделю

Ведомости

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил об уничтожении более 300 объектов ливанской группировки «Хезболла» за последнюю неделю, сообщает The Times of Israel.

По словам Хагари, целями в Ливане были склады оружия, командные пункты и ракетные установки.

«Мы установили, что ракеты и другое оружие, которые «Хезболла» запускает по Израилю, были произведены в Сирии и переданы группировке», – утверждает он. Он сообщил, что ЦАХАЛ нанесет удар «по всем попыткам передачи оружия из Сирии «Хезболле».

Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удары по объектам палестинского «Исламского джихада» в Дамаске. Пресс-служба ВВС Израиля также сообщала об уничтожении более 100 целей в Ливане и Газе.

8 октября ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску. Под обстрел попало жилое многоэтажное здание в районе Маззе, где в результате атаки погибли семь человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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