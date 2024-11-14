Более 300 объектов «Хезболлы» были уничтожены ЦАХАЛ за последнюю неделю

«Мы установили, что ракеты и другое оружие, которые «Хезболла» запускает по Израилю, были произведены в Сирии и переданы группировке», – утверждает он. Он сообщил, что ЦАХАЛ нанесет удар «по всем попыткам передачи оружия из Сирии «Хезболле».