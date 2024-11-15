В Новой Зеландии маори танцем протестовали против законопроекта о своих правах

Законопроект направлен на отмену ряда устоявшихся принципов, вытекающих из основополагающего документа Новой Зеландии – «Договора Вайтанги», подписанного в 1840 г. между более чем 500 вождями маори и короной Новой Зеландии. Этот договор сыграл важную роль в защите прав маори. Принципы законопроекта разрабатывались на протяжении 50 лет судами, трибуналами и сменявшими друг друга правительствами, чтобы помочь наладить отношения между маори и правящими властями и устранить разногласия в толковании английского и маорийского текстов первоначального договора. Критики законопроекта утверждают, что его предложения подрывают договор и его принципы, что, по их мнению, угрожает правам маори и способствует антимаорийской риторике.