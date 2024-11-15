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В Новой Зеландии маори танцем протестовали против законопроекта о своих правах

Ведомости

Депутат от партии маори Хана-Равити Майпи-Кларк начала ритуальный танец хака в знак протеста против голосования по спорному законопроекту, который предлагает радикально изменить толкование договора между маори и короной Новой Зеландии. Об этом пишет The Guardian.

К ней присоединились другие оппозиционные депутаты и зрители, что побудило спикера Джерри Браунли временно приостановить работу парламента. Впоследствии Браунли осудила Майпи-Кларк, назвав ее поведение «отвратительно неуважительным» и «крайне неподобающим». Мэйпи-Кларк была отстранена от работы, ей запретили голосовать или входить в зал для дебатов в течение 24 часов. Ей также урезали зарплату.

Законопроект направлен на отмену ряда устоявшихся принципов, вытекающих из основополагающего документа Новой Зеландии – «Договора Вайтанги», подписанного в 1840 г. между более чем 500 вождями маори и короной Новой Зеландии. Этот договор сыграл важную роль в защите прав маори. Принципы законопроекта разрабатывались на протяжении 50 лет судами, трибуналами и сменявшими друг друга правительствами, чтобы помочь наладить отношения между маори и правящими властями и устранить разногласия в толковании английского и маорийского текстов первоначального договора. Критики законопроекта утверждают, что его предложения подрывают договор и его принципы, что, по их мнению, угрожает правам маори и способствует антимаорийской риторике.

Законопроект вызвал серьезную общественную реакцию: на этой неделе тысячи людей присоединились к девятидневному хайкои (маршу протеста).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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