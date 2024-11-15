Израильская авиация атаковала более 120 объектов в Ливане за сутки
За последние сутки военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали более 120 объектов по всему Ливану, сообщается в Telegram-канале армии обороны страны. ЦАХАЛ, в частности, ударила по штабу подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» в Набатии.
«За минувшие сутки армия обнаружила боевую технику "Хезболлы", пусковые установки и ракеты малой дальности, предназначенные для поражения населенных пунктов Галилеи, а также оружие и другие боевые средства. Силы 91-й дивизии уничтожили подземную террористическую инфраструктуру "Хезболлы" в регионе», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Кроме того, среди атакованных целей, по информации израильской армии, – склады оружия, штабы «Хезболлы» и пусковые установки, которые 14 ноября выпустили ракеты по Хайфе и Верхней Галилее.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.