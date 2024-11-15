США разместят самолеты-разведчики в Шотландии впервые со времен холодной войны
Впервые со времен холодной войны США разместят самолеты-разведчики Poseidon P-8A на авиабазе Лоссимут в Шотландии, сообщает The Times со ссылкой на пресс-службу минобороны Великобритании. Утверждается, что это произойдет на фоне «растущей обеспокоенности деятельностью России в Северной Атлантике и Арктике».
«Недавно мы завершили шестилетний проект стоимостью 350 млн фунтов ($440 млн) по модернизации авиабазы в Лоссимуте», – сообщило военное ведомство Великобритании. При этом в публикации отмечается, что присутствие Poseidon не означает полноценного базирования США.
В минобороны добавили, что Великобритания постоянно работает вместе с американскими войсками как с ближайшим союзником из НАТО. Присутствие самолетов-разведчиков «позволит силам беспрепятственно обеспечивать морскую безопасность, улучшая оборону Великобритании и НАТО», говорится в заявлении.
Во времена холодной войны авиабаза Лоссимут в Шотландии была ключевой для патрулирования берегов Великобритании и Исландии, пишет The Times. С момента закрытия баз США в Холи-Лох, Махриханише и Эдзелле в 1990-х гг. прибытие самолетов-разведчиков станет «первым возвращением американских военных в Шотландию».