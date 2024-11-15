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США разместят самолеты-разведчики в Шотландии впервые со времен холодной войны

Ведомости

Впервые со времен холодной войны США разместят самолеты-разведчики Poseidon P-8A на авиабазе Лоссимут в Шотландии, сообщает The Times со ссылкой на пресс-службу минобороны Великобритании. Утверждается, что это произойдет на фоне «растущей обеспокоенности деятельностью России в Северной Атлантике и Арктике».

«Недавно мы завершили шестилетний проект стоимостью 350 млн фунтов ($440 млн) по модернизации авиабазы в Лоссимуте», – сообщило военное ведомство Великобритании. При этом в публикации отмечается, что присутствие Poseidon не означает полноценного базирования США.

В минобороны добавили, что Великобритания постоянно работает вместе с американскими войсками как с ближайшим союзником из НАТО. Присутствие самолетов-разведчиков «позволит силам беспрепятственно обеспечивать морскую безопасность, улучшая оборону Великобритании и НАТО», говорится в заявлении.

Во времена холодной войны авиабаза Лоссимут в Шотландии была ключевой для патрулирования берегов Великобритании и Исландии, пишет The Times. С момента закрытия баз США в Холи-Лох, Махриханише и Эдзелле в 1990-х гг. прибытие самолетов-разведчиков станет «первым возвращением американских военных в Шотландию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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