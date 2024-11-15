США разместят самолеты-разведчики в Шотландии впервые со времен холодной войны

Впервые со времен холодной войны США разместят самолеты-разведчики Poseidon P-8A на авиабазе Лоссимут в Шотландии, сообщает The Times со ссылкой на пресс-службу минобороны Великобритании. Утверждается, что это произойдет на фоне «растущей обеспокоенности деятельностью России в Северной Атлантике и Арктике».