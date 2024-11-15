WSJ: США могут расширить ядерные силы на фоне потенциала России, Китая и КНДР
США должны быть готовы к расширению ядерных сил на фоне растущего военного потенциала России, Китая и КНДР, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента Джо Байдена.
При этом соответствующие решения будет принимать администрация избранного президента США Дональда Трампа, которая еще не обнародовала свои планы в сфере обороны, отмечается в публикации. По словам собеседников WSJ, политика Байдена указывает на важность разработки передовых неядерных систем и углубления военного сотрудничества с союзниками из Азии и Европы.
Вместе с этим Пентагон также готовит варианты развертывания ядерных боеголовок, если упомянутых усилий будет недостаточно, говорят источники. «Если текущие тенденции продолжатся в негативном проявлении – когда Россия скажет "нет" контролю над вооружениями, а Китай и КНДР нарастят потенциал, в будущем может потребоваться увеличить количество развернутого ядерного оружия», – сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был заключен с Вашингтоном в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.
25 сентября этого года Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.