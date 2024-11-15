WSJ: США могут расширить ядерные силы на фоне потенциала России, Китая и КНДР

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был заключен с Вашингтоном в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.