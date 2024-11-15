Reuters: президент Тайваня планирует в ближайшее время посетить США
Президент Тайваня Лай Циндэ планирует в ближайшие недели остановиться на Гавайях в рамках встречи с дипломатическими союзниками, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Поездка называется «деликатной».
Президент, победивший на выборах в январе, еще не выезжал за границу с момента официального вступления в должность в мае. Китай, который признает Тайвань как свою территорию, считает главу островного государства сепаратистом и постоянно возражает против любого взаимодействия между правительством Тайваня и иностранными чиновниками. Агентство не смогло определить точный список стран, которые планирует посетить Циндэ, но отмечает, что на Гавайях и Гуаме, куда направляется президент, расположены военные базы США.
11 ноября Finanical Times (FT) сообщила о том, что Тайвань закупит оружие США для обозначения своей готовности к обороне. Избранный президент Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости увеличения расходов союзников на оборону. «Тайвань обдумывает пакет мер, чтобы показать, что они настроены серьезно», – приводила слова чиновников FT.
Как предполагают источники издания, Тайвань планирует закупить суда Lockheed Martin и бортовую радиолокационную систему E-2D Advanced Hawkeye от Northrop Grumman, ракеты Patriot и истребители F-35.
Официальный Пекин с момента избрания 5 ноября президентом США Трампа не стал активно реагировать на это событие. Председатель КНР Си Цзиньпин послал поздравительную телеграмму Трампу, в которой напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.
Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в торговой войне, которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам. Вопрос Тайваня Мао назвала «наиболее важным и чувствительным» в отношениях между Китаем и США, Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом. Правительство США, с точки зрения КНР, должно придерживаться принципа «одного Китая» и осторожно подходить к решению вопросов, связанных с Тайванем. Впрочем, здесь можно при желании увидеть прогресс: Трамп в этот раз не принимал поздравление от президента Тайваня, как это было в 2016 г.