Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: президент Тайваня планирует в ближайшее время посетить США

Ведомости

Президент Тайваня Лай Циндэ планирует в ближайшие недели остановиться на Гавайях в рамках встречи с дипломатическими союзниками, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Поездка называется «деликатной».

Президент, победивший на выборах в январе, еще не выезжал за границу с момента официального вступления в должность в мае. Китай, который признает Тайвань как свою территорию, считает главу островного государства сепаратистом и постоянно возражает против любого взаимодействия между правительством Тайваня и иностранными чиновниками. Агентство не смогло определить точный список стран, которые планирует посетить Циндэ, но отмечает, что на Гавайях и Гуаме, куда направляется президент, расположены военные базы США.

11 ноября Finanical Times (FT) сообщила о том, что Тайвань закупит оружие США для обозначения своей готовности к обороне. Избранный президент Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости увеличения расходов союзников на оборону. «Тайвань обдумывает пакет мер, чтобы показать, что они настроены серьезно», – приводила слова чиновников FT.

Как предполагают источники издания, Тайвань планирует закупить суда Lockheed Martin и бортовую радиолокационную систему E-2D Advanced Hawkeye от Northrop Grumman, ракеты Patriot и истребители F-35.

Официальный Пекин с момента избрания 5 ноября президентом США Трампа не стал активно реагировать на это событие. Председатель КНР Си Цзиньпин послал поздравительную телеграмму Трампу, в которой напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в торговой войне, которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам. Вопрос Тайваня Мао назвала «наиболее важным и чувствительным» в отношениях между Китаем и США, Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом. Правительство США, с точки зрения КНР, должно придерживаться принципа «одного Китая» и осторожно подходить к решению вопросов, связанных с Тайванем. Впрочем, здесь можно при желании увидеть прогресс: Трамп в этот раз не принимал поздравление от президента Тайваня, как это было в 2016 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных