Reuters: президент Тайваня планирует в ближайшее время посетить США

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в торговой войне, которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам. Вопрос Тайваня Мао назвала «наиболее важным и чувствительным» в отношениях между Китаем и США, Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом. Правительство США, с точки зрения КНР, должно придерживаться принципа «одного Китая» и осторожно подходить к решению вопросов, связанных с Тайванем. Впрочем, здесь можно при желании увидеть прогресс: Трамп в этот раз не принимал поздравление от президента Тайваня, как это было в 2016 г.