Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела США

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США председатель КНР Си Цзиньпин послал ему поздравительную телеграмму. В ней он напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в «торговой войне», которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам.