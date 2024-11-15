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Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела США

Ведомости

Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное обострение отношений Вашингтона и Пекина. При этом он напомнил, что у РФ и КНР – отношения особого привилегированного стратегического партнерства.

«У нас нет ни малейшего намерения это делать. Мы, собственно, не делали и не делаем», – подчеркнул Песков. Говоря об отношениях с Китаем, пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва намерена продолжать их развитие. Он сообщил, что на это есть встречная политическая воля Пекина, чем РФ удовлетворена.

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США председатель КНР Си Цзиньпин послал ему поздравительную телеграмму. В ней он напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в «торговой войне», которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам.

В ходе своей избирательной кампании 2024 г. Трамп, с одной стороны, обещал ввести высокие пошлины на продукцию из КНР (60% и более), с другой – периодически хвалился «хорошими отношениями» с Си. Кроме того, Трамп обещал «разъединить» Россию и Китай, которых, по его мнению, сблизил нынешний президент Джо Байден, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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