Индонезия, Малайзия и Таиланд стали стали странами-партнерами БРИКС
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами-партнерами БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Замминистра указал, что саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи.
Панкин отметил, что был заключен «солидный пакет» договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики, климата и логистики. Партнерами объединения стали Индонезия, Малайзия и Таиланд, являющиеся коллегами по АТЭС.
В настоящее время странами – участницами БРИКС являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.
Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Возможно также приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, национальной безопасности, и на форум парламентариев. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.