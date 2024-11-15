СМИ: оппозиция дала президенту Абхазии час на сложение полномочий
У президента республики Абхазия Аслана Бжании есть час на то, чтобы сложить полномочия. В противном случае протестующие пойдут к зданию МВД, где он сейчас находится, пишет Sputnik-Абхазия со ссылкой на местную оппозицию.
«Протестующие дали президенту час на сложение полномочий, в противном случае они пойдут к зданию МВД, где он сейчас находится», – передает издание.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста, направленные против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В соответствии с этим документом, российские компании смогут реализовывать свои проекты на территории республики.
Парламент Абхазии отложил рассмотрение вопроса о ратификации документа, которое было запланировано на 15 ноября. После этого у здания парламента началась новая акция протеста. Участники акции требуют, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации соглашения.
Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.