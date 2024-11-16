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МИД Индии заявил об истощении мира в результате российско-украинского конфликта

Ведомости

Мир истощен в результате боевых действий между Россией и Украиной, появился глобальный спрос на решение конфликта, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на «Саммите лидеров», организованном газетой Hindustan Times.

«Я думаю, что мир в некотором смысле истощен. Я имею в виду, что этот конфликт требует огромную цену, очевидно, как от двух главных действующих лиц, так и от всех остальных. Это время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Индия не предлагала сторонам никакого мирного плана, но ее дело – попытаться найти способ привести стороны конфликта «к точке, где они смогут взаимодействовать».

Джайшанкар также прокомментировал на саммите победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, прошедшие выборы говорят о том, что многие из проблем и приоритетов, которые помогли Трампу избраться в первый раз, «стали более интенсивными, а не исчезли».

В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Премьер на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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