МИД Индии заявил об истощении мира в результате российско-украинского конфликта
Мир истощен в результате боевых действий между Россией и Украиной, появился глобальный спрос на решение конфликта, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на «Саммите лидеров», организованном газетой Hindustan Times.
«Я думаю, что мир в некотором смысле истощен. Я имею в виду, что этот конфликт требует огромную цену, очевидно, как от двух главных действующих лиц, так и от всех остальных. Это время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Индия не предлагала сторонам никакого мирного плана, но ее дело – попытаться найти способ привести стороны конфликта «к точке, где они смогут взаимодействовать».
Джайшанкар также прокомментировал на саммите победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, прошедшие выборы говорят о том, что многие из проблем и приоритетов, которые помогли Трампу избраться в первый раз, «стали более интенсивными, а не исчезли».
В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты Моди в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Премьер на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.