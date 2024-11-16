МИД Индии заявил об истощении мира в результате российско-украинского конфликта

«Я думаю, что мир в некотором смысле истощен. Я имею в виду, что этот конфликт требует огромную цену, очевидно, как от двух главных действующих лиц, так и от всех остальных. Это время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).