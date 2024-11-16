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В Грузии после митинга у здания ЦИК прошли задержания

Ведомости

После объявления итогового протокола прошедших парламентских выборов в Грузии возле здания ЦИК республики прошел митинг, затем собравшиеся начали шествие, есть задержания, сообщает телеканал Mtavari.

Полиция 16 ноября после завершения заседания комиссии разогнала протестующих у здания ЦИК, передает также «Sputnik Грузия». Агентство со ссылкой на МВД сообщает о задержании трех человек.

По данным Mtavari, во время шествия по аллее Агмашенебели, которое началось после сбора у здания избиркома, был задержан активист Вано Гомурашвили. Правоохранители арестовали также студента Медицинского университета Георгия Шелию. Собравшиеся несколько раз хотели перекрыть дорогу по аллее, а полиция попыталась силой отвести их от проезжей части и арестовала нескольких участников акции, пишет телеканал.

ЦИК республики 16 ноября опубликовал отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов. Правящая партия получит 89 мандатов из 150, следует из данных избиркома.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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