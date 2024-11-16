В Грузии после митинга у здания ЦИК прошли задержания

По данным Mtavari, во время шествия по аллее Агмашенебели, которое началось после сбора у здания избиркома, был задержан активист Вано Гомурашвили. Правоохранители арестовали также студента Медицинского университета Георгия Шелию. Собравшиеся несколько раз хотели перекрыть дорогу по аллее, а полиция попыталась силой отвести их от проезжей части и арестовала нескольких участников акции, пишет телеканал.