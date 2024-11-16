В Грузии после митинга у здания ЦИК прошли задержания
После объявления итогового протокола прошедших парламентских выборов в Грузии возле здания ЦИК республики прошел митинг, затем собравшиеся начали шествие, есть задержания, сообщает телеканал Mtavari.
Полиция 16 ноября после завершения заседания комиссии разогнала протестующих у здания ЦИК, передает также «Sputnik Грузия». Агентство со ссылкой на МВД сообщает о задержании трех человек.
По данным Mtavari, во время шествия по аллее Агмашенебели, которое началось после сбора у здания избиркома, был задержан активист Вано Гомурашвили. Правоохранители арестовали также студента Медицинского университета Георгия Шелию. Собравшиеся несколько раз хотели перекрыть дорогу по аллее, а полиция попыталась силой отвести их от проезжей части и арестовала нескольких участников акции, пишет телеканал.
ЦИК республики 16 ноября опубликовал отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов. Правящая партия получит 89 мандатов из 150, следует из данных избиркома.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы.