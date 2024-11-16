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ЦИК подвел окончательные итоги парламентских выборов в Грузии

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов, передает телеканал Mtavari.

Правящая партия получит 89 мандатов из 150, следует из данных избиркома. «Коалиция за перемены» набрала по итогам выборов 11,03% голосов граждан и получит 19 мандатов, у «Единого национального движения» – 10,17% голосов и 16 мандатов. Еще 8,81% граждан поддержали коалицию «Сильная Грузия» (14 мандатов), партия «За Грузию» набрала 7,77% голосов (12 мандатов).

Заседание ЦИК прошло «на фоне шума и споров», передает телеканал. Во время мероприятия член комиссии Давид Киртадзе облил председателя Георгия Каландаришвили черной жидкостью, из-за этого заседание ненадолго было прервано.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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