ЦИК подвел окончательные итоги парламентских выборов в Грузии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов, передает телеканал Mtavari.
Правящая партия получит 89 мандатов из 150, следует из данных избиркома. «Коалиция за перемены» набрала по итогам выборов 11,03% голосов граждан и получит 19 мандатов, у «Единого национального движения» – 10,17% голосов и 16 мандатов. Еще 8,81% граждан поддержали коалицию «Сильная Грузия» (14 мандатов), партия «За Грузию» набрала 7,77% голосов (12 мандатов).
Заседание ЦИК прошло «на фоне шума и споров», передает телеканал. Во время мероприятия член комиссии Давид Киртадзе облил председателя Георгия Каландаришвили черной жидкостью, из-за этого заседание ненадолго было прервано.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы.