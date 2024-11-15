В центре Тбилиси началась новая акция протеста против парламентских выборов
На улицах Тбилиси проходит немногочисленная манифестация, но лидеры оппозиции заявили, что массовый характер митинги могут приобрести после окончательного оглашения Центральной избирательной комиссией итогов выборов.
Люди препятствуют движению машин в центре Тбилиси.
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг против выборов.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии на вечер 27 октября, после подсчета 99% бюллетеней партия получила почти 54% голосов. При этом ГМ получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Явка достигла 58,94%.