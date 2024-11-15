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В центре Тбилиси началась новая акция протеста против парламентских выборов

Ведомости

В столице Грузии Тбилиси проходит очередная акция протеста с требованием организовать новые парламентские выборы. Об этом пишет «Интерфакс».

На улицах Тбилиси проходит немногочисленная манифестация, но лидеры оппозиции заявили, что массовый характер митинги могут приобрести после окончательного оглашения Центральной избирательной комиссией итогов выборов.

Люди препятствуют движению машин в центре Тбилиси.

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг против выборов.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии на вечер 27 октября, после подсчета 99% бюллетеней партия получила почти 54% голосов. При этом ГМ получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Явка достигла 58,94%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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