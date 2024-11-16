Россия выразила протест из-за нарушений при датском председательстве форума ОБСЕ

По сведениям МИДа, переговорный потенциал площадки резко снизился, конструктивный диалог ушел в прошлое, а практический вклад военно-политического направления был сведен к минимуму. При этом наиболее радикально настроенные делегации из НАТО и ЕС всеми способами старались поставить Фонд содействия обеспечению безопасности (ФСОБ) на антироссийские рельсы и дискредитировать Россию.