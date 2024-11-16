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Россия выразила протест из-за нарушений при датском председательстве форума ОБСЕ

Ведомости

МИД России выразил протест в связи с деструктивной линией датского председательства форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По сведениям МИДа, переговорный потенциал площадки резко снизился, конструктивный диалог ушел в прошлое, а практический вклад военно-политического направления был сведен к минимуму. При этом наиболее радикально настроенные делегации из НАТО и ЕС всеми способами старались поставить Фонд содействия обеспечению безопасности (ФСОБ) на антироссийские рельсы и дискредитировать Россию.

«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась», – отметили в МИДе.

В ноябре в структуре МИД России появился департамент европейских проблем (ДЕП). Руководителем значится Владислав Масленников. Сферой деятельности департамента, как и ранее, является взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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