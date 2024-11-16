Россия выразила протест из-за нарушений при датском председательстве форума ОБСЕ
МИД России выразил протест в связи с деструктивной линией датского председательства форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.
По сведениям МИДа, переговорный потенциал площадки резко снизился, конструктивный диалог ушел в прошлое, а практический вклад военно-политического направления был сведен к минимуму. При этом наиболее радикально настроенные делегации из НАТО и ЕС всеми способами старались поставить Фонд содействия обеспечению безопасности (ФСОБ) на антироссийские рельсы и дискредитировать Россию.
«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась», – отметили в МИДе.
В ноябре в структуре МИД России появился департамент европейских проблем (ДЕП). Руководителем значится Владислав Масленников. Сферой деятельности департамента, как и ранее, является взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО.