В МИД России появился Департамент европейских проблем

На фоне начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. Совет Европы (СЕ) приостановил представительство России в своих уставных органах. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Уже на следующий день, 16 марта, комитет министров СЕ решил исключить Россию после 26 лет членства из организации.