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В МИД России появился Департамент европейских проблем

Его создание обусловлено «изменением геополитических реалий»
Ведомости

В структуре МИД России появился Департамент европейских проблем (ДЕП), следует из информации на сайте внешнеполитического ведомства.

Отдел министерства до этого назывался Департаментом общеевропейского сотрудничества (ДОС). Руководителем также значится Владислав Масленников (был назначен директором отдела 18 октября 2024 г.). Сферой деятельности департамента, как и ранее, является взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переименование ДОС в ДЕП является «необходимостью адаптации» работы МИДа в связи с «изменением геополитических реалий», пишет РБК.

Масленников с 2019 по 2024 гг. был послом России в Черногории. До этого, с 2011 г., занимал должность заместителя директора ДОС.

На фоне начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. Совет Европы (СЕ) приостановил представительство России в своих уставных органах. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Уже на следующий день, 16 марта, комитет министров СЕ решил исключить Россию после 26 лет членства из организации. 

Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ. 16 сентября 2022 г. РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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