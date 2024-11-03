В МИД России появился Департамент европейских проблем

В МИД России появился Департамент европейских проблемЕго создание обусловлено «изменением геополитических реалий»
В структуре МИД России появился Департамент европейских проблем (ДЕП), следует из информации на сайте внешнеполитического ведомства.
Отдел министерства до этого назывался Департаментом общеевропейского сотрудничества (ДОС). Руководителем также значится Владислав Масленников (был назначен директором отдела 18 октября 2024 г.). Сферой деятельности департамента, как и ранее, является взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО.
Масленников с 2019 по 2024 гг. был послом России в Черногории. До этого, с 2011 г., занимал должность заместителя директора ДОС.
На фоне начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. Совет Европы (СЕ) приостановил представительство России в своих уставных органах. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. Уже на следующий день, 16 марта, комитет министров СЕ решил исключить Россию после 26 лет членства из организации.
Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ. 16 сентября 2022 г. РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.