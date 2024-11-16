Маск пообещал найти и уничтожить тех, кто обвинил его в связях с Россией

Reuters 15 ноября со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что член комитета по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам сената Джек Рид призвали Пентагон и минюст США провести расследование сообщений о предполагаемых контактах Маска с властями РФ, включая президента Владимира Путина. По данным сенаторов, предприниматель провел с представителями российской стороны несколько телефонных разговоров.