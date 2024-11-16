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Маск пообещал найти и уничтожить тех, кто обвинил его в связях с Россией

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск пообещал выяснить, кто выдвинул обвинения в его контактах с Россией, и пригрозил уничтожить их. Об этом он заявил в X.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и разнести их в пух и прах», – написал бизнесмен.

Reuters 15 ноября со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что член комитета по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам сената Джек Рид призвали Пентагон и минюст США провести расследование сообщений о предполагаемых контактах Маска с властями РФ, включая президента Владимира Путина. По данным сенаторов, предприниматель провел с представителями российской стороны несколько телефонных разговоров.

Шахин и Рид, писало агентство, призвали американские власти проверить участие Маска в программах SpaceX на предмет возможного отстранения после недавних сообщений о его разговорах с российскими официальными лицами. «Эти отношения между известным противником США и Маском, получателем миллиардов долларов финансирования правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска как подрядчика правительства и держателя допуска», – заявили законодатели в совместном письме.

Избранный президент США Дональд Трамп на этой неделе официально заявил, что планирует назначить телеведущего Пита Хегсета министром обороны, а директором ЦРУ – бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа. Маск, а также бывший участник республиканских праймериз и миллиардер Вивек Рамасвами возглавят новое внештатное министерство правительственной эффективности «на общественных началах». Целью Маска и Рамасвами во главе министерства правительственной эффективности будет разработка решений по оптимизации бюджетных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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