Маск пообещал найти и уничтожить тех, кто обвинил его в связях с Россией
Американский предприниматель Илон Маск пообещал выяснить, кто выдвинул обвинения в его контактах с Россией, и пригрозил уничтожить их. Об этом он заявил в X.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и разнести их в пух и прах», – написал бизнесмен.
Reuters 15 ноября со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что член комитета по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам сената Джек Рид призвали Пентагон и минюст США провести расследование сообщений о предполагаемых контактах Маска с властями РФ, включая президента Владимира Путина. По данным сенаторов, предприниматель провел с представителями российской стороны несколько телефонных разговоров.
Шахин и Рид, писало агентство, призвали американские власти проверить участие Маска в программах SpaceX на предмет возможного отстранения после недавних сообщений о его разговорах с российскими официальными лицами. «Эти отношения между известным противником США и Маском, получателем миллиардов долларов финансирования правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска как подрядчика правительства и держателя допуска», – заявили законодатели в совместном письме.
Избранный президент США Дональд Трамп на этой неделе официально заявил, что планирует назначить телеведущего Пита Хегсета министром обороны, а директором ЦРУ – бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа. Маск, а также бывший участник республиканских праймериз и миллиардер Вивек Рамасвами возглавят новое внештатное министерство правительственной эффективности «на общественных началах». Целью Маска и Рамасвами во главе министерства правительственной эффективности будет разработка решений по оптимизации бюджетных расходов.