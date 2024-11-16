Financial Times: Трамп намерен принудить Иран к ядерной сделке
Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена возобновить политику «максимального давления», чтобы «обанкротить» способность Ирана финансировать региональные группировки и разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Команда Трампа по внешней политике будет стремиться усилить санкции против Тегерана, включая жизненно важный экспорт нефти, как только избранный президент вновь займет Белый дом в январе. Люди, знакомые с идеями Трампа, говорят, что тактика максимального давления будет использована для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с США.
«Он намерен восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно скорее разорить Иран», – сказал один из экспертов по национальной безопасности.
В 2018 г. Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.