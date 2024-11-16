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Financial Times: Трамп намерен принудить Иран к ядерной сделке

Ведомости

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена возобновить политику «максимального давления», чтобы «обанкротить» способность Ирана финансировать региональные группировки и разрабатывать ядерное оружие. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Команда Трампа по внешней политике будет стремиться усилить санкции против Тегерана, включая жизненно важный экспорт нефти, как только избранный президент вновь займет Белый дом в январе. Люди, знакомые с идеями Трампа, говорят, что тактика максимального давления будет использована для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с США.

«Он намерен восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно скорее разорить Иран», – сказал один из экспертов по национальной безопасности.

В 2018 г. Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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