Financial Times: Трамп намерен принудить Иран к ядерной сделке

В 2018 г. Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.