NYT: Борис Эпштейн может стать спецпредставителем Трампа по конфликту на Украине

Эпштейн родился в 1982 г. в Москве. В 1993 г. его семья иммигрировала в США. Он окончил юридический центр Джорджтаунского университета со степенью доктора юридических наук в 2007 г. Во время президентской кампании в США в 2016 г. Эпштейн был старшим советником кампании Трампа и часто появлялся на телевидении в качестве его представителя в СМИ. Затем Эпштейн стал специальным помощником в администрации Трампа.