NYT: Борис Эпштейн может стать спецпредставителем Трампа по конфликту на Украине
Борис Эпштейн, координировавший юридическую защиту по уголовным делам Дональда Трампа, предложил новоизбранному президенту свою кандидатуру на должность специального представителя по конфликту на Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Газета отмечает, что у Эпштейна, который родился в России и жил там в детстве, нет опыта в международной политике. Он рассказал группе, что у него есть родственники по обе стороны российско-украинской границы.
Эпштейн покинул свой пост в отделе по связям с общественностью Белого дома в 2017 г. из-за проблем с допуском к секретной информации. По данным The New York Times, он сказал друзьям, что намерен остаться за пределами правительства в качестве советника Трампа.
«В мире Трампа отсутствие официального титула мало что значило с точки зрения влияния», – уточняет издание.
На данный момент в окружении избранного президента нет никого, кто бы сомневался в уровне влияния Эпштейна. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур в первые дни после выборов. Он стал важным посредником для Трампа, в том числе формируя часть информации, которую тот получает о кадровых вопросах и выборе членов своего кабмина.
Эпштейн родился в 1982 г. в Москве. В 1993 г. его семья иммигрировала в США. Он окончил юридический центр Джорджтаунского университета со степенью доктора юридических наук в 2007 г. Во время президентской кампании в США в 2016 г. Эпштейн был старшим советником кампании Трампа и часто появлялся на телевидении в качестве его представителя в СМИ. Затем Эпштейн стал специальным помощником в администрации Трампа.