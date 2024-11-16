Маск объяснил провал демократов на выборах в США потерей связи с народом
Демократическая партия США проиграла выборы, потому что потеряла связь с народом. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Таким образом Маск прокомментировал отрывок из интервью инвестора Рона Бэрона, в котором он объясняет, почему покинул демократов.
«Рон покинул Демократическую партию, потому что они ушли так далеко влево, что потеряли связь с народом. Именно поэтому они так сильно проиграли на этих выборах», – написал Маск.
Основатель Baron Capital Рон Бэрон был одним из первых спонсоров производства электромобилей Tesla.