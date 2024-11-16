МИД РФ: декларация саммита АТЭС в Лиме согласована
Декларация саммита АТЭС в Лиме согласована. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Декларация носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов», – написал Бердыев, добавив, что АТЭС «возвращается к нормальной конструктивной работе», концентрируясь на профильной повестке дня и своем предназначении как экономического форума.
«Будем закреплять эту позитивную тенденцию», – резюмировал Бердыев.
Саммит АТЭС в 2024 г. проходит в Перу с 13 по 17 ноября. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
В 2023 г. саммит АТЭС проходил в ноябре в Сан-Франциско. В сентябре прошлого года посол, старшее должностное лицо в АТЭС Бердыев сообщал, что США донесли до России, что не планируют приглашать на мероприятие нескольких лидеров, включая Путина.