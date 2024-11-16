МИД РФ: декларация саммита АТЭС в Лиме согласована

В 2023 г. саммит АТЭС проходил в ноябре в Сан-Франциско. В сентябре прошлого года посол, старшее должностное лицо в АТЭС Бердыев сообщал, что США донесли до России, что не планируют приглашать на мероприятие нескольких лидеров, включая Путина.