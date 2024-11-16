Шольц заявил о необходимости лично спросить Путина о его мнении по переговорам
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ понять позицию президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной – это обсудить с ним лично. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.
По словам Шольца, бесполезно строить догадки о мотивах президента России, и такие вопросы нужно выяснять в диалоге.
15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны.
Шольц осудил действия России на Украине и призвал к выводу войск, тогда как Путин подчеркнул готовность к переговорам, несмотря на отказ Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что у Путина и Шольца сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу. Но он отметил, что инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.