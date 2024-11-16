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Шольц заявил о необходимости лично спросить Путина о его мнении по переговорам

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ понять позицию президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной – это обсудить с ним лично. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам Шольца, бесполезно строить догадки о мотивах президента России, и такие вопросы нужно выяснять в диалоге.

15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны.

Шольц осудил действия России на Украине и призвал к выводу войск, тогда как Путин подчеркнул готовность к переговорам, несмотря на отказ Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что у Путина и Шольца сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу. Но он отметил, что инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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