Маск оценил чувство юмора Зеленского после его слов о переговорах
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского хорошее чувство юмора. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что США не смогут принудить страну к переговорам с Россией.
Зеленский репостнул к себе на страницу в соцсети Х фрагмент интервью с Зеленским и добавил ссылку на статью на сайте BBC от 17 декабря 2021 г. с заголовком «Владимир Зеленский: президент-комик, который вписывается в ситуацию». В интервью президент Украины заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что подход «садись и слушай» неэффективен.
«У него потрясающее чувство юмора», – написал Маск и поставил в конце сообщения смеющийся смайлик.
Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно утверждал, что способен урегулировать конфликт на Украине за один день. Он также подвергал критике Зеленского, называя его «торгашом», а визиты президента Украины в США связывал с запросами на многомиллиардную помощь.