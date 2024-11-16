Маск оценил чувство юмора Зеленского после его слов о переговорах

Зеленский репостнул к себе на страницу в соцсети Х фрагмент интервью с Зеленским и добавил ссылку на статью на сайте BBC от 17 декабря 2021 г. с заголовком «Владимир Зеленский: президент-комик, который вписывается в ситуацию». В интервью президент Украины заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что подход «садись и слушай» неэффективен.