Первая леди Бразилии обругала Илона Маска во время мероприятия G20
Первая леди Бразилии Джанджа Лула да Силва нецензурно выругалась в отношении предпринимателя Илона Маска во время светского мероприятия перед саммитом G20, пишет Reuters.
На мероприятии в Рио-де-Жанейро она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для сдерживания дезинформации. Во время ее выступления, как пишет агентство, раздался гудок корабля, после чего она сказала: «Я думаю, это Илон Маск. Я тебя не боюсь. Пошел ты, Илон Маск».
Бизнесмен в соцсети X отреагировал на видео инцидента – Маск опубликовал смеющийся эмодзи. В другой публикации он заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проиграет следующие выборы.
В этом году принадлежащая Маску платформа X была недоступна Бразилии в течение месяца, напоминает Reuters. Ограничения были введены, поскольку компания не назначила своего представителя в стране и проигнорировала постановления суда о блокировке аккаунтов, обвиняемых в распространении фейковых новостей и сообщений, разжигающих ненависть. Верховный суд Бразилии в октябре разрешил X возобновить работу в стране после того, как платформа начала выполнять судебные решения, писало Reuters со ссылкой на решение судьи Александра де Мораеса.