Первая леди Бразилии обругала Илона Маска во время мероприятия G20

В этом году принадлежащая Маску платформа X была недоступна Бразилии в течение месяца, напоминает Reuters. Ограничения были введены, поскольку компания не назначила своего представителя в стране и проигнорировала постановления суда о блокировке аккаунтов, обвиняемых в распространении фейковых новостей и сообщений, разжигающих ненависть. Верховный суд Бразилии в октябре разрешил X возобновить работу в стране после того, как платформа начала выполнять судебные решения, писало Reuters со ссылкой на решение судьи Александра де Мораеса.