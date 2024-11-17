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Первая леди Бразилии обругала Илона Маска во время мероприятия G20

Ведомости

Первая леди Бразилии Джанджа Лула да Силва нецензурно выругалась в отношении предпринимателя Илона Маска во время светского мероприятия перед саммитом G20, пишет Reuters.

На мероприятии в Рио-де-Жанейро она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для сдерживания дезинформации. Во время ее выступления, как пишет агентство, раздался гудок корабля, после чего она сказала: «Я думаю, это Илон Маск. Я тебя не боюсь. Пошел ты, Илон Маск».

Бизнесмен в соцсети X отреагировал на видео инцидента – Маск опубликовал смеющийся эмодзи. В другой публикации он заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проиграет следующие выборы.

В этом году принадлежащая Маску платформа X была недоступна Бразилии в течение месяца, напоминает Reuters. Ограничения были введены, поскольку компания не назначила своего представителя в стране и проигнорировала постановления суда о блокировке аккаунтов, обвиняемых в распространении фейковых новостей и сообщений, разжигающих ненависть. Верховный суд Бразилии в октябре разрешил X возобновить работу в стране после того, как платформа начала выполнять судебные решения, писало Reuters со ссылкой на решение судьи Александра де Мораеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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