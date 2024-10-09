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В Бразилии разрешили X возобновить работу

Ведомости

Верховный суд Бразилии разрешил соцсети X возобновить работу в стране после того, как платформа начала выполнять судебные решения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение судьи Александра де Мораеса.

В документе говорится, что X выполнила все необходимые требования для возобновления деятельности в стране. Решение о снятии ограничений вступает в силу немедленно.

X должна заработать в Бразилии в течение 24 часов. Как отмечает агентство, по состоянию на 19:00 по местному времени 8 октября (01:00 мск 9 октября) доступа к платформе все еще не было.

Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X 30 августа. Решение было принято после того, как соцсеть не назначила нового законного представителя в стране, а также за невыполнение судебных постановлений, касающихся модерации разжигающих ненависть высказываний.

Владелец X Илон Маск сопротивлялся этому решению. Он назвал Мораеса «диктатором и мошенником», а также грозился опубликовать «длинный список преступлений» судьи. Но в итоге X все-таки начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии и даже выплатила штраф в размере 28,6 млн реалов ($5,24 млн). В начале октября Reuters писало, что компания Маска добивается возобновления работы в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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