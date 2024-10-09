В Бразилии разрешили X возобновить работу

Владелец X Илон Маск сопротивлялся этому решению. Он назвал Мораеса «диктатором и мошенником», а также грозился опубликовать «длинный список преступлений» судьи. Но в итоге X все-таки начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии и даже выплатила штраф в размере 28,6 млн реалов ($5,24 млн). В начале октября Reuters писало, что компания Маска добивается возобновления работы в Бразилии.