В Бразилии разрешили X возобновить работу
Верховный суд Бразилии разрешил соцсети X возобновить работу в стране после того, как платформа начала выполнять судебные решения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение судьи Александра де Мораеса.
В документе говорится, что X выполнила все необходимые требования для возобновления деятельности в стране. Решение о снятии ограничений вступает в силу немедленно.
X должна заработать в Бразилии в течение 24 часов. Как отмечает агентство, по состоянию на 19:00 по местному времени 8 октября (01:00 мск 9 октября) доступа к платформе все еще не было.
Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X 30 августа. Решение было принято после того, как соцсеть не назначила нового законного представителя в стране, а также за невыполнение судебных постановлений, касающихся модерации разжигающих ненависть высказываний.
Владелец X Илон Маск сопротивлялся этому решению. Он назвал Мораеса «диктатором и мошенником», а также грозился опубликовать «длинный список преступлений» судьи. Но в итоге X все-таки начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии и даже выплатила штраф в размере 28,6 млн реалов ($5,24 млн). В начале октября Reuters писало, что компания Маска добивается возобновления работы в Бразилии.