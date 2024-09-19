X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии

Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы». Издание напоминает о конфликте между судьей Александром де Мораесом и Маском, но подчеркивает, что предприниматель до сих пор не назначил представителя X на территории республики, поэтому социальная сеть останется под запретом.