X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии
Принадлежащая предпринимателю Илону Маску соцсеть X начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии, сообщила газета Correio Braziliense.
Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы». Издание напоминает о конфликте между судьей Александром де Мораесом и Маском, но подчеркивает, что предприниматель до сих пор не назначил представителя X на территории республики, поэтому социальная сеть останется под запретом.
17 августа сотрудники X сообщили, что прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями. В апреле X объявила о вынужденной блокировке популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями верховного суда Бразилии. Маск предположил, что за решением о блокировке стоит судья де Мораес.
30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране. 31 августа владелец соцсети Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Мораеса, который вынес решение о запрете доступа к платформе. 8 сентября в Бразилии прошли акции протеста в поддержку работы соцсети в стране.