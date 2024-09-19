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X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии

Ведомости

Принадлежащая предпринимателю Илону Маску соцсеть X начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии, сообщила газета Correio Braziliense.

Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы». Издание напоминает о конфликте между судьей Александром де Мораесом и Маском, но подчеркивает, что предприниматель до сих пор не назначил представителя X на территории республики, поэтому социальная сеть останется под запретом.

17 августа сотрудники X сообщили, что прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями. В апреле X объявила о вынужденной блокировке популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями верховного суда Бразилии. Маск предположил, что за решением о блокировке стоит судья де Мораес.

30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране. 31 августа владелец соцсети Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Мораеса, который вынес решение о запрете доступа к платформе. 8 сентября в Бразилии прошли акции протеста в поддержку работы соцсети в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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