Десятки тысяч демонстрантов вышли на протест в поддержку соцсети X в Бразилии
Десятки тысяч демонстрантов вышли на митинг в центре Сан-Паулу против решения Верховного суда Бразилии заблокировать соцсеть X на территории страны. По их мнению, запрет является доказательством политического преследования, сообщил CNN.
Протесты также связаны с митингом сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в День независимости. 4 сентября Болсонару на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) призвал бразильцев держаться подальше от официальных парадов в честь праздника и присоединиться к его демонстрации, поскольку «страна без свободы не может праздновать этот день».
30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране.
31 августа владелец соцсети X Илон Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Александра де Мораеса, который вынес решение о запрете доступа к платформе. Бизнесмен также назвал судью «диктатором и мошенником».
4 сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink Маска согласился на блокировку доступа к X в стране.