Десятки тысяч демонстрантов вышли на протест в поддержку соцсети X в Бразилии

Протесты также связаны с митингом сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в День независимости. 4 сентября Болсонару на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) призвал бразильцев держаться подальше от официальных парадов в честь праздника и присоединиться к его демонстрации, поскольку «страна без свободы не может праздновать этот день».