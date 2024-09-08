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Десятки тысяч демонстрантов вышли на протест в поддержку соцсети X в Бразилии

Ведомости

Десятки тысяч демонстрантов вышли на митинг в центре Сан-Паулу против решения Верховного суда Бразилии заблокировать соцсеть X на территории страны. По их мнению, запрет является доказательством политического преследования, сообщил CNN.

Протесты также связаны с митингом сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в День независимости. 4 сентября Болсонару на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) призвал бразильцев держаться подальше от официальных парадов в честь праздника и присоединиться к его демонстрации, поскольку «страна без свободы не может праздновать этот день».

30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране.

31 августа владелец соцсети X Илон Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Александра де Мораеса, который вынес решение о запрете доступа к платформе. Бизнесмен также назвал судью «диктатором и мошенником».

4 сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink Маска согласился на блокировку доступа к X в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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