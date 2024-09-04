Starlink согласился заблокировать соцсеть X в Бразилии

Блокировка соцсети в стране разделила людей по политическим признакам, говорится в материале. Правые политики осудили Мораеса, назвав его «автократом», а левые, в свою очередь, поддержали запрет как «важное заявление о суверенитете Бразилии». Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что бразильская система правосудия «подала важный сигнал о том, что мир не обязан мириться с крайне правым подходом Маска», который считает, что ему «все дозволено только потому, что он богат».