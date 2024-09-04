Starlink согласился заблокировать соцсеть X в Бразилии
Американский провайдер спутникового интернета Starlink предпринимателя Илона Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на заявление компании.
«Несмотря на незаконное обращение со Starlink, приведшее к заморозке наших активов, мы выполним распоряжение о блокировке доступа к X в Бразилии», – говорится в заявлении. 29 августа Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать счета Starlink Holding.
Как отмечает издание, Starlink не входит в число крупнейших интернет-операторов страны, но считается жизненно важным инструментом для сообществ в отдаленных районах, таких как Амазонка, и в сельскохозяйственном центре страны. Общее число пользователей Starlink в Бразилии насчитывает 225 000.
30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии.
Решение вынес судья Александр де Мораес. 31 августа Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи. Бизнесмен в своей публикации также назвал судью Мораеса «диктатором и мошенником».
Блокировка соцсети в стране разделила людей по политическим признакам, говорится в материале. Правые политики осудили Мораеса, назвав его «автократом», а левые, в свою очередь, поддержали запрет как «важное заявление о суверенитете Бразилии». Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что бразильская система правосудия «подала важный сигнал о том, что мир не обязан мириться с крайне правым подходом Маска», который считает, что ему «все дозволено только потому, что он богат».