Верховный суд Бразилии постановил заблокировать доступ к платформе X
Верховный суд Бразилии постановил заблокировать доступ к платформе X (бывший Twitter), пишет Associated Press (AP) со ссылкой на решение судьи Александра де Мораеса. До этого в стране заблокировали счета компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding.
Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. 28 августа Верховный суд Бразилии обязал Маска сделать это в течение 24 часов. 29 августа Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать счета Starlink Holding.
17 августа стало известно, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что Мораес пригрозил арестом законному представителю X. Уточнялось, что пользователи из Бразилии по-прежнему могут пользоваться соцсетью.
В апреле X вынужденно заблокировала популярные бразильские аккаунты в связи с решениями суда Бразилии. Тогда Маск предположил, что за решением о блокировке стоит судья де Мораес. Он не согласился с таким решением, заявив, что оно нарушает конституцию Бразилии, и призвал судью уйти в отставку.
Кроме того, Маск находится под следствием в Бразилии в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению». Согласно данным на сайте Верховного суда Бразилии, дело поступило в суд 8 апреля 2024 г.