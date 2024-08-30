Верховный суд Бразилии постановил заблокировать доступ к платформе X

В апреле X вынужденно заблокировала популярные бразильские аккаунты в связи с решениями суда Бразилии. Тогда Маск предположил, что за решением о блокировке стоит судья де Мораес. Он не согласился с таким решением, заявив, что оно нарушает конституцию Бразилии, и призвал судью уйти в отставку.