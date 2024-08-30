Президент Бразилии прокомментировал блокировку счетов Starlink
Любой человек, который занимается бизнесом в Бразилии, подчиняется ее законам. Об этом сообщил в соцсети X президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, комментируя блокировку счетов компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding.
«Каждый гражданин, который инвестирует в Бразилию, подчиняется бразильскому законодательству и конституции. То, что у него есть деньги, не означает, что он может делать все что хочет. Он должен принимать правила страны и уважать решение Верховного суда», – подчеркнул глава государства.
28 августа суд дал Маску 24 часа на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране. Суд вызвал менеджеров Starlink в Бразилии для показаний по поводу финансовых претензий к соцсети. Блокировка счетов произошла из-за отсутствия юридического представителя в стране.
Суд Бразилии обязал Х заблокировать некоторые аккаунты в соцсети за «фейки», но предприниматель пообещал возобновить их работу. После этого началось расследование по делу о препятствии работы суда. Суд обязал выплачивать $20 000 ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы.