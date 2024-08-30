Президент Бразилии прокомментировал блокировку счетов Starlink

«Каждый гражданин, который инвестирует в Бразилию, подчиняется бразильскому законодательству и конституции. То, что у него есть деньги, не означает, что он может делать все что хочет. Он должен принимать правила страны и уважать решение Верховного суда», – подчеркнул глава государства.