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Президент Бразилии прокомментировал блокировку счетов Starlink

Ведомости

Любой человек, который занимается бизнесом в Бразилии, подчиняется ее законам. Об этом сообщил в соцсети X президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, комментируя блокировку счетов компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding.

«Каждый гражданин, который инвестирует в Бразилию, подчиняется бразильскому законодательству и конституции. То, что у него есть деньги, не означает, что он может делать все что хочет. Он должен принимать правила страны и уважать решение Верховного суда», – подчеркнул глава государства.

29 августа Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать счета Starlink Holding.

28 августа суд дал Маску 24 часа на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране. Суд вызвал менеджеров Starlink в Бразилии для показаний по поводу финансовых претензий к соцсети. Блокировка счетов произошла из-за отсутствия юридического представителя в стране.

Суд Бразилии обязал Х заблокировать некоторые аккаунты в соцсети за «фейки», но предприниматель пообещал возобновить их работу. После этого началось расследование по делу о препятствии работы суда. Суд обязал выплачивать $20 000 ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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