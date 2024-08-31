Маск пообещал раскрыть «список преступлений» судьи после блокировки X в Бразилии
Американский предприниматель Илон Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Александра де Мораеса, который постановил заблокировать в стране доступ к платформе X. Об этом Маск написал в своем аккаунте в соцсети.
«Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Александра де Мораеса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил. Очевидно, ему не нужно соблюдать законы США, но ему нужно соблюдать законы своей страны», – заявил владелец X.
Маск в своей публикации также назвал судью Мораиса «диктатором и мошенником».
30 августа стало известно, что Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. До этого в стране заблокировали счета компании Маска Starlink Holding. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. 28 августа суд обязал Маска сделать это в течение 24 часов.
17 августа стало известно, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что Мораес пригрозил арестом законному представителю X. Кроме того, сам Маск находится под следствием в стране в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению».