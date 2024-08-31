Маск пообещал раскрыть «список преступлений» судьи после блокировки X в Бразилии

17 августа стало известно, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что Мораес пригрозил арестом законному представителю X. Кроме того, сам Маск находится под следствием в стране в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению».