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В Бразилии будут штрафовать на $9000 за использование VPN для доступа к X

Ведомости

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать соцсеть X (бывший Twitter) в стране и ввести систему штрафов за обход блокировки с помощью VPN, пишет The New York Times. Пользователям может грозить штраф в размере до около $9000 в день.

Создатели популярных сервисов VPN сообщают о росте числа загрузок в Бразилии. Судья Мораес в связи с этим «предпринял необычный подход» для ограничения доступа, отмечается в материале.

«Любой, кто будет пойман с использованием VPN для получения доступа к X в Бразилии, будет оштрафован на сумму около $9000 в день», – говорится в сообщении.

NYT отмечает, что это не первый случай блокировки приложений бразильскими властями. Такие блокировки обычно длятся всего несколько дней, прежде чем компания «меняет курс и подчиняется». В частности, так было и с мессенджером Telegram, когда суд постановил ограничить доступ на три дня в 2023 г.

28 августа Верховный суд Бразилии обязал американского предпринимателя Илона Маска представить законного представителя компании в стране в течение суток. 30 августа Мораес постановил заблокировать доступ к платформе. Претензии были основаны в том числе на обвинениях в распространении «фейков».

17 августа стало известно, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что Мораес пригрозил арестом законному представителю X. Кроме того, сам Маск находится под следствием в стране в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению». 

24 августа во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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