В Бразилии будут штрафовать на $9000 за использование VPN для доступа к X

NYT отмечает, что это не первый случай блокировки приложений бразильскими властями. Такие блокировки обычно длятся всего несколько дней, прежде чем компания «меняет курс и подчиняется». В частности, так было и с мессенджером Telegram, когда суд постановил ограничить доступ на три дня в 2023 г.