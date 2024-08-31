В Бразилии будут штрафовать на $9000 за использование VPN для доступа к X
Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать соцсеть X (бывший Twitter) в стране и ввести систему штрафов за обход блокировки с помощью VPN, пишет The New York Times. Пользователям может грозить штраф в размере до около $9000 в день.
Создатели популярных сервисов VPN сообщают о росте числа загрузок в Бразилии. Судья Мораес в связи с этим «предпринял необычный подход» для ограничения доступа, отмечается в материале.
«Любой, кто будет пойман с использованием VPN для получения доступа к X в Бразилии, будет оштрафован на сумму около $9000 в день», – говорится в сообщении.
NYT отмечает, что это не первый случай блокировки приложений бразильскими властями. Такие блокировки обычно длятся всего несколько дней, прежде чем компания «меняет курс и подчиняется». В частности, так было и с мессенджером Telegram, когда суд постановил ограничить доступ на три дня в 2023 г.
28 августа Верховный суд Бразилии обязал американского предпринимателя Илона Маска представить законного представителя компании в стране в течение суток. 30 августа Мораес постановил заблокировать доступ к платформе. Претензии были основаны в том числе на обвинениях в распространении «фейков».
17 августа стало известно, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что Мораес пригрозил арестом законному представителю X. Кроме того, сам Маск находится под следствием в стране в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению».
24 августа во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.