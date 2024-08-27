Маск потребовал от французских властей объяснить причину задержания Дурова

27 августа Politico со ссылкой на неназванного бывшего депутата писала, что Макрон является активным пользователем Telegram. По данным издания, мессенджер широко используется как членами кабинета министров Франции, так и политическими деятелями всех уровней и партий. В этот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за задержанием основателя Telegram Павла Дурова стоят США. Так как Вашингтон не имеет влияния на мессенджер, он пытается преследовать предпринимателя через Францию. «В преддверии выборов президента США [Джо] Байдену важно взять Telegram под контроль», – подчеркнул Володин.