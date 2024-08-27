Маск потребовал от французских властей объяснить причину задержания Дурова
Американский предприниматель Илон Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона обнародовать причины задержания основателя Telegram Павла Дурова. Об этом бизнесмен написал в комментарии к посту французского лидера в соцсети X об отсутствии политических мотивов в ситуации с Дуровым.
«Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о том, почему он [Дуров] был задержан», – заявил Маск.
Днем ранее Макрон написал в X, что задержание Дурова во Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. «Это никоим образом не политическое решение. Решение по этому вопросу должны вынести судьи», – заявил президент, подчеркнув, что «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». Вместе с тем Макрон добавил, что в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона.
27 августа Politico со ссылкой на неназванного бывшего депутата писала, что Макрон является активным пользователем Telegram. По данным издания, мессенджер широко используется как членами кабинета министров Франции, так и политическими деятелями всех уровней и партий. В этот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за задержанием основателя Telegram Павла Дурова стоят США. Так как Вашингтон не имеет влияния на мессенджер, он пытается преследовать предпринимателя через Францию. «В преддверии выборов президента США [Джо] Байдену важно взять Telegram под контроль», – подчеркнул Володин.
Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. По информации СМИ, задержание основателя Telegram связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.