Володин: за арестом Дурова стоит Вашингтон

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – заключил спикер Госдумы.