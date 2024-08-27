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Володин: за арестом Дурова стоит Вашингтон

Ведомости

За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоят США. Вашингтон не имеет влияния на мессенджер, поэтому пытается преследовать предпринимателя через Францию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США [Джо] Байдену важно взять Telegram под контроль», – написал Володин.

Спикер Госдумы назвал цензуру, шантаж и слежку в соцсетях «традиционными способами политического управления и внешнего влияния» США. Он обратил внимание, что и сам Дуров «иллюзий по поводу США не питал». ФБР и спецслужбы оказывали ему и Telegram «избыточное внимание», а также пытались завербовать сотрудников компании, напомнил Володин.

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – заключил спикер Госдумы.

Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ писали, что его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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