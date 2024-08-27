Володин: за арестом Дурова стоит Вашингтон
За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоят США. Вашингтон не имеет влияния на мессенджер, поэтому пытается преследовать предпринимателя через Францию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США [Джо] Байдену важно взять Telegram под контроль», – написал Володин.
Спикер Госдумы назвал цензуру, шантаж и слежку в соцсетях «традиционными способами политического управления и внешнего влияния» США. Он обратил внимание, что и сам Дуров «иллюзий по поводу США не питал». ФБР и спецслужбы оказывали ему и Telegram «избыточное внимание», а также пытались завербовать сотрудников компании, напомнил Володин.
«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – заключил спикер Госдумы.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ писали, что его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.