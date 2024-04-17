Дуров ожидает роста аудитории Telegram до 1 млрд человек в течение года

Дуров ожидает роста аудитории Telegram до 1 млрд человек в течение годаВ интервью Карлсону он рассказал о давлении Apple и Google, а также внимании со стороны ФБР
Число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд в течение года. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мне нравится управлять компанией в том виде, в котором она существует. Кто знает, что готовит нам будущее, но на данный момент, я считаю, что мы отлично работаем над Telegram, [аудитория которого сейчас составляет] 900 млн пользователей. Вполне вероятно, через год мы перешагнем отметку в миллиард ежемесячных активных пользователей», – сказал он.
Популярность Telegram Дуров объяснил функциональностью, скоростью и безопасностью платформы. По его словам, когда пользователи открывают для себя все особенности мессенджера, «они не хотят возвращаться назад», и начинают рекомендовать Telegram своим друзьям. Дуров также выразил мнение, что остальные мессенджеры отстают от Telegram «на пять-шесть лет».
В интервью Карлсону сооснователь Telegram также рассказал, что отказался от идеи вести бизнес в США после того, как на него напали в Сан-Франциско. Дуров обратил внимание, что это была единственная страна, где на него напали на улице. Второй причиной, по которой бизнесмен не остался в США, стало, по его словам, чрезмерное внимание со стороны ФБР и американских служб безопасности.
Дуров рассказал, что во время его последнего визита в США «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности» пытались тайно нанять его инженера Telegram. Властей США интересовало, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в Telegram, объяснил сооснователь платформы. По утверждению Дурова, они хотели получить несанкционированный доступ к мессенджеру, что позволило бы шпионить за пользователями.
Однако наибольшему давлению, отметил предприниматель, Telegram подвергается не со стороны правительств разных стран, а со стороны Apple и Google. «Когда заходит речь о свободе слова, по сути, эти две компании могут подвергать цензуре все, что вы можете прочитать или к чему можете получить доступ на своем смартфоне», – заявил Дуров.
Как отметил сооснователь Telegram, Apple и Google «четко дали понять», что если мессенджер не будет соблюдать так называемые рекомендации, то платформа будет удалена из магазинов приложений. По его словам, проблема заключается не в самих правилах, а в их интерпретации и применении. Дуров уточнил, что в этом вопросе корпорации не идут на компромиссы, и признал, что иногда команде приходится удалять некоторый контент в Telegram.
Telegram стал доступен для широкого пользователя в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.
В начале апреля 2024 г. ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей. Половина из них пользуется мессенджером каждый день. Кроме того, сообщил Дуров, в I квартале 2024 г. Telegram продемонстрировал «положительный денежный поток».