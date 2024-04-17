Дуров ожидает роста аудитории Telegram до 1 млрд человек в течение года

Как отметил сооснователь Telegram, Apple и Google «четко дали понять», что если мессенджер не будет соблюдать так называемые рекомендации, то платформа будет удалена из магазинов приложений. По его словам, проблема заключается не в самих правилах, а в их интерпретации и применении. Дуров уточнил, что в этом вопросе корпорации не идут на компромиссы, и признал, что иногда команде приходится удалять некоторый контент в Telegram.