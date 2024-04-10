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Telegram достиг аудитории в 900 млн ежемесячных пользователей

Ведомости

Мессенджером Telegram пользуются 900 млн человек ежемесячно, половина из них открывает приложение каждый день. Об этом сообщил основатель проекта Павел Дуров.

«Telegram достиг 900 млн пользователей в месяц. Половина из этих 900 млн пользователей ежедневно открывают Telegram. По данным DataAI, Telegram является самым используемым и загружаемым приложением в мире», – написал он в своем блоге.

Дуров заявил, что мессенджер продемонстрировал «положительный денежный поток» в I квартале этого года.

Telegram стал доступен для широкого пользователя в 2013 г. В 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости».

В июле 2023 г. Telegram впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю.

В марте Дуров в интервью Financial Times сообщил, что капитализацию мессенджера Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд. По его словам, компания рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO). Telegram, вероятнее всего, будет стремиться к листингу в США, уточнила FT со ссылкой на источники. Компания может провести IPO после того, как начнет получать прибыль, а также при благоприятной рыночной конъюнктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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