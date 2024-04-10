Telegram достиг аудитории в 900 млн ежемесячных пользователей

В марте Дуров в интервью Financial Times сообщил, что капитализацию мессенджера Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд. По его словам, компания рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO). Telegram, вероятнее всего, будет стремиться к листингу в США, уточнила FT со ссылкой на источники. Компания может провести IPO после того, как начнет получать прибыль, а также при благоприятной рыночной конъюнктуре.