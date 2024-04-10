Telegram достиг аудитории в 900 млн ежемесячных пользователей
Мессенджером Telegram пользуются 900 млн человек ежемесячно, половина из них открывает приложение каждый день. Об этом сообщил основатель проекта Павел Дуров.
«Telegram достиг 900 млн пользователей в месяц. Половина из этих 900 млн пользователей ежедневно открывают Telegram. По данным DataAI, Telegram является самым используемым и загружаемым приложением в мире», – написал он в своем блоге.
Дуров заявил, что мессенджер продемонстрировал «положительный денежный поток» в I квартале этого года.
Telegram стал доступен для широкого пользователя в 2013 г. В 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости».
В июле 2023 г. Telegram впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю.
В марте Дуров в интервью Financial Times сообщил, что капитализацию мессенджера Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд. По его словам, компания рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO). Telegram, вероятнее всего, будет стремиться к листингу в США, уточнила FT со ссылкой на источники. Компания может провести IPO после того, как начнет получать прибыль, а также при благоприятной рыночной конъюнктуре.