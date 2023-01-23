Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика

Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафикаСкоро мессенджер может составить ему более серьезную конкуренцию и по аудитории
По итогам 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) по объему пользовательского трафика, подсчитали операторы большой четверки: к началу 2023 г. его доля превысила 60–80% от общего объема.
Объем трафика мессенджера WhatsApp стабилен, «нет ни роста, ни падения», говорит представитель «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»). При этом объем трафика Telegram в 2022 г. превысил показатели WhatsApp и продолжает расти, отметил он: «За первые две недели января [2023 г.] рост составил 68% год к году. Стоит отметить, что объем трафика отражает не только популярность сервиса, но и то, как много через него пользователи передают тяжелого контента – прежде всего видео».